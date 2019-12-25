В России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецсигналом

Поправки вступают в силу с 1 сентября.

С 1 сентября на территории России увеличился штраф за непропуск автомобиля со специальной краской и включенным специальным сигналом. Соответствующие поправки внесены в КоАП РФ. Их подписал 31 июля глава государства Владимир Путин. Изменения говорят о том, что в том случае, если водитель не предоставит преимущество транспортному средству, имеющему особые цветографические схемы, надписи и обозначения, одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, то нарушителю ему грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года. Аналогичное наказание грозит шоферу также за непропуск транспорта с включенным спецсигналом, но без спецокраски.

Напомним, что за данное правонарушение ранее водитель мог получить штраф от 4,5 до 7,5 тысяч рублей или лишиться прав на срок от трех месяцев до года.

Фото: Piter.tv