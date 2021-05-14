В центре Петербурга водитель "Майбаха" проехался по "встречке" и остался безнаказанным

Мужчина извинился перед сотрудниками ДПС, и его отпустили.

Накануне в центре Петербурга водитель "Майбаха" злостно нарушил правила дорожного движения и остался безнаказанным. Об этом рассказали очевидцы в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Суворовском проспекте. Владелец иномарки решил не стоять в пробке, образовавшейся на повороте в сторону Невского проспекта. Он выехал на встречную полосу, а затем и на "выделенку" для общественного транспорта. Поворачивая направо, водитель проигнорировал красный сигнал светофора.

За всем происходящим наблюдали сотрудники ДПС, которые тоже стояли в пробке. Они включили спецсигнал и настигли нарушителя на перекрестке.

"Водитель "Майбаха", выйдя из машины, качнул головой, махнул рукой и сел обратно... Как бы прошу прощения и все, мне ехать надо... Вот как можно оказывается. А вы тут всякие бумажки подписываете", - написал возмущенный очевидец.

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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Николай Серов