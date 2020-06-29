При этом льготы, которые ввели в связи с пандемией COVID-19, сохранятся.

В России вырастут некоторые тарифы ЖКХ с первого июля. Об этом сообщил телеканал "360".

С начала июля москвичи будут платить больше за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию. Тарифы вырастут на 3-5%. Самое большое повышение ждёт Чечню — там "коммуналка" подорожает на 6,1%. Самое незначительное повышение — в Ненецком автономном округе. Тарифы ЖКХ вырастут там всего на 2,4%.

При этом льготы, которые ввели в связи с пандемией COVID-19, сохранятся.

Ранее мы писали, что с 1 июля в Петербурге вырастут тарифы за ЖКУ.

Видео: government.ru