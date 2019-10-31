С 1 июля в Петербурге вырастут тарифы за ЖКУ

Рост составит 3,3%.

Тарифы за коммунальные услуги в Петербурге вырастут на 3,3% со следующей среды, 1 июля. Об этом заявил вице-губернатор Максим Шаскольский на заседании городского правительства 23 июня.

Отмечается, что город продолжает сдерживание тарифов, тенденцию удалось сохранить и в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и следующие из этого экономические проблемы. Беглов утвердил предельный индекс изменения тарифов за ЖКУ в размере 3,5%, этот показатель на треть процента ниже значения, установленного для города на федеральном уровне.

С 1 июля тарифы на ЖКУ в России ежегодно индексируется. В Петербурге, отметил губернатор, необходимо держать темп роста платы за коммунальные услуги на уровне ниже инфляции.

"Не повышение, а сдерживание": петербуржцы остались недовольны повышением тарифов ЖКХ с 1 июля.

Фото: Piter.TV