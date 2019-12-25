"Не повышение, а сдерживание": петербуржцы остались недовольны повышением тарифов ЖКХ с 1 июля

Предельный индекс подорожания составил 3,5%.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил предельный индекс подорожания коммунальных услуг со второго полугодия. Потолок составляет 3,5%.

Как сообщил комитет по тарифам, с 1 июля за питьевую воду и водоотведение петербуржцы будут платить 32,53 руб./кубометр (повышение на 3%). Отопление будет стоить 1818,29 руб./Гкал, а горячее водоснабжение — 109,10 руб./кубометр. Заметнее всего дорожает электроэнергия. По одноставочному тарифу в домах с газовыми плитами она обойдется в 4,82 руб./кВт*ч, с электроплитами — 3,61 руб./кВт*ч. Общий платеж за коммунальные услуги в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства изменится на 3,3%.

Piter.TV собрал мнения социальных сетей относительно данного повышения тарифов. Люди разделились на два лагеря: на тех, кто ругает власть, которая якобы обещала из-за коронавируса не повышать тарифы ЖКХ. И на тех, кто называет первую группу людей "нытиками" и считают, что данное повышение не такое уж и большое. Стоит отметить, что таких людей гораздо меньше, чем тех, кто остался недоволен повышением тарифов. Не обошлось и без упоминания голосования за поправки в Конституцию.

Фото: Piter.TV