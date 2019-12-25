С 4 января пенсии начнут выплачивать по обычному графику.

В России выплатят досрочно часть пенсий за январь 2021 года — с 29 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

Известно, что 29 и 30 декабря авансы принесут тем гражданам, которые обычно получают пенсию на почте 3 числа каждого месяца. Поэтому ПФР дополнительно направил деньги в отделения "Почты России".

С сегодняшнего дня — в кредитные организации, включая "Сбербанк". цитата пресс-службы Пенсионного фонда РФ

С 4 января пенсии начнут выплачивать по обычному графику.

Ранее мы писали, что в Петербурге изменится график работы "Почты России" в новогодние праздники.

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