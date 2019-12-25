В Петербурге изменится график работы "Почты России" в новогодние праздники

По всей России все почтовые отделения 31 декабря закроются на час раньше, круглосуточные отделения в Петербурге будут работать только до 21:00.

В новогодние праздники отделения Почты России в Петербурге будут работать по изменённому графику. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По всей России все почтовые отделения 31 декабря закроются на час раньше, круглосуточные отделения в Петербурге будут работать только до 21:00.

Круглосуточные отделения вернутся к работе 1 января в 10:00, остальные отделения 1-2 и 7 января работать не будут, у них выходные дни. Также в эти дни не будет осуществляться доставка газет, журналов и почтовых отправлений. Пенсии и пособия выплатят по графику, согласованному с региональными отделениями ПФР.

Все почтовые отделения 3-6 и 8-10 января будут работать по стандартному графику.

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Фото: ВК/ Почта России