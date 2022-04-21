В России выходит в прокат дебют Ладо Кватании "Казнь"

Режиссер рассказал о работе над фильмом.

В России выходит в широкий прокат дебютная работа режиссера Ладо Кватании "Казнь". История расскажет о поисках серийного убийцы. Главные роли в картине исполнили Нико Тавадзе и Юлия Снигирь. Создатель проекта объяснил, что надеется вовлечь зрителя в сюжет на интеллектуальном уровне. Для этого он использовал в своем фильмы элементы жанрового кино.

"Казнь" рассказывает историю следователя по особо важным делам Иссы Давыдова. Специалист возвращается к делу десятилетней давности из-за появления новой жертвы преступника. В актерском составе заявлены Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова и другие. По задумке режиссера, картина делится по главам. Кватания заметил, что для детектива концепт очень важен.

Не будь в этой истории нелинейного повествования, мы бы лишились главного сюжетного поворота, который оказывает сильное эмоциональное воздействие на аудиторию. Я прошел этот путь, когда увидел одну из первых версий монтажа. Ладо Кватания, режиссер

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Фото и видео: YouTube / Кинокомпания ВОЛЬГА

