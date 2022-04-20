Новые выпуски выйдут 20 мая.

Американский стриминговый сервис Netflix показал трейлер третьего сезона шоу "Любовь. Смерть. Роботы". Известно, что новые выпуски телевизионного проекта выйдут на экраны 20 мая. Опубликованный создателями ролик анимационной антологии представляет из себя быстрый монтаж из знакомых зрителям историй. В частности, можно заметить трех роботов, которые боялись кошек, "утонувшего великана" и персонажей серии "Свидетель".

В настоящее время неизвестно, будет ли представлено в новом сезоне продолжение этих историй или другие рассказы.В прошлом году году разработчики обещали фанатам сериала, что несколько персонажей вновь появятся на экране.

Marvel показала первый тизер фильма "Тор: Любовь и гром".

Фото и видео: YouTube / Netflix

