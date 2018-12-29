В российских кинотеатрах начали показывать фильм "Зеленая книга"

Он является основным претендентом на премию "Оскар".

В российский прокат вышла драма "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли", которая является одним из главных претендентов на премию "Оскар". Об этом сообщают российские СМИ.

Этот фильм 6 января на церемонии "Золотой глобус" победил в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший сценарий".

По сюжету, вышибала из Нью-Йорка становится шофером и охранником известного афроамериканского джазового пианиста Дона Ширли. Вместе они ездят по южным штатам страны. Фильм снят на основе реальных событий, когда в начале 1960-х в США в стране активно шло движение за гражданские права чернокожих.

В главных ролях снялись Вигго Мортенсен и Махершала Али.

Видео: iVideos/ Youtube