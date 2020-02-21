Вирусологи рассказали о двух вариантах заражения.

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом. В первом случае пациенты никогда не были в Китае и не вступали в контакт с заболевшими. На инфицирование в разных странах может влиять скрытое заражение. Патоген переходит от людей, которые не имеют явных симптомов пневмонии нового типа.

Главную меру профилактики распространения вирусологи назвали неэффективной. Речь идет о скрининге в аэропортах, после которого более половины зараженных остаются незамеченными. Это связано с длинным инкубационным периодом в две-три недели.

Вторая версия имеет отношение к разнообразию вирусов. С коронавирусами специалисты столкнулись еще в 1965 году. На ежегодные вспышки ОРВИ приходится по 10% пациентов, а у 80% есть антитела к заражению другими штаммами. Разнообразие привело к тому, что используемые при диагностике тесты реагировали на другой генетически близкий штамм, а не на сам COVID-19.

Ранее "Абидол" признан Китаем средством лечения коронавируса.

Видео: YouTube/ITV News