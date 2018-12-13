В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия

Ресурс оружия, которое было изготовлено по новой технологии, превысил показатели штатных образцов.

ЦНИИТОЧМАШ (часть "Ростеха") разработал технологию, увеличивающую срок эксплуатации стрелкового оружия в два раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Изменения коснулись в первую очередь конструкции затвора - они позволили зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары затвора во время работы оружия, - говорится в пресс-релизе.

Испытания показали: изменение конструкции "увеличило надежность работы автоматических механизмов и вдвое увеличило срок службы оружия". Ресурс оружия, которое было изготовлено по новой технологии, превысил показатели штатных образцов.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина устроил стрельбу у бара на севере Петербурга.

Видео: Минобороны.