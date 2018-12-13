Пьяный мужчина устроил стрельбу у бара на севере Петербурга

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело за хулиганские действия.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти накануне в полицию Приморского района сообщили о том, что бара на Богатырском проспекте была слышна стрельба. Источником проблем для отдыхающих стал 42-летний выпивший гражданин.

С его слов, после перепалки с персоналом заведения, он отправился домой за ружьем. Не обнаружив внутри закрытого бара людей, мужчина выстрел в дверь заведения и пошел обратно домой.

Оружие и патроны у него были изъяты. На дебошира завели протокол из-за стрельбы в не отведенных для этого местах. По факту происшествия возбуждено уголовное дело 213-й статье УК РФ (хулиганство). Мужчину отпустили по подписку о невыезде.

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Фото: Piter.TV