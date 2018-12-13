"Лама-бэтмен" прогулялась по Васильевскому. Животное чувствует себя хорошо

Накануне дружелюбный и экзотичный гость "Ленэкспо" "взорвал" соцсети.

Утром 25 мая стала известна судьба ламы, появившейся на автобусной остановке на Васильевском острове. Тогда очевидцы обратили внимание на животное, стоящее в костюме Бэтмена на Наличной улице.

Выяснилось, что лама должна была принять участие в показе мод в одном из павилонов в "Ленэкспо" . Накануне она вышла с территории комплекса и вернулась. Сантин (так зовут животное) чувствует себя хорошо и не пострадал от прогулки.

В течении двух дней он будет в "Ленэкспо", где в это время проходит фестиваль животных "МИМИFEST".

Фото: vk.com/spbtoday, МИМИFEST