"Лама-бэтмен" прогулялась по Васильевскому. Животное чувствует себя хорошо

Утром 25 мая стала известна судьба ламы, появившейся на автобусной остановке на Васильевском острове. Тогда очевидцы обратили внимание на животное, стоящее в костюме Бэтмена на Наличной улице.
Выяснилось, что лама должна была принять участие в показе мод в одном из павилонов в "Ленэкспо" . Накануне она вышла с территории комплекса и вернулась. Сантин (так зовут животное) чувствует себя хорошо и не пострадал от прогулки.
В течении двух дней он будет в "Ленэкспо", где в это время проходит фестиваль животных "МИМИFEST".
Фото: vk.com/spbtoday, МИМИFEST
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