В России в сентябре подорожали некоторые овощи и фрукты

Однако есть продукты, которые, напротив, стали дешевле.

В сентябре этого года в России помидоры стали дороже на 24,9%, если сравнивать с показателями в августе. Кроме того, на 17,3% подорожали огурцы, апельсины выросли в цене на 12,9%. Такие данные приводит Росстат.

В материалах ведомства сообщается также, что цены на чеснок в сентябре выросли на 6,5%, на бананы – на 3,4%, а груши и лимоны на 3,3% и 3,1% соответственно. Сухофрукты в свою очередь стали дороже на 2%.

При этом подешевела на 3,7% свекла, цены на виноград снизились на 12,6%, на морковь – на 10,3%.

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