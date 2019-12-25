В России в июне вырос средний размер ипотеки на 1,3%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Средний размер ипотечного кредита увеличился до суммы в 2,49 миллиона рублей. В мае эта сумма составляла 2,46 миллиона после резкого падения рынка в первые два месяца весны.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков считают, что россияне по-прежнему продолжают сокращать кредитную нагрузку по причине финансовой неопределённости.
В том числе, за счет увеличения размера первоначального взноса.
Алексей Волков, Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй
По его словам, рост выдачи ипотечных кредитов также обусловлен снижением ставок. Причина снижения — программы государственной поддержки и снижение ключевой ставки Центробанком.
Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.
Фото: pixabay.com
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