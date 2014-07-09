Росалкогольтабакконтроль привел статистику по изготовлению спиртосодержащих напитков в стране.

Производство пива на российской территории за период с в января по март 2026 года снизился на 16,6 процентов, до 167,111 миллионов дал, игристых вин - на 14,3 процента, до 3,159 миллиона дал. Соответствующие статистические данные привели журналистам представители пресс-службы Росалкогольтабакконтроля. Эксперты из профильного ведомства пояснили, что за указанный срок по стране также снизился выпуск коньяка - на 9,1 процента, до 1,31 миллиона дал, водки - на 0,2 процентов, до 12,804 миллиона дал.

В целом производство алкогольной продукции сократилось на 4,9 процента, до 224,407 миллиона дал, а спиртных напитков крепостью выше девяти процентов - на 0,3 процента, до 19,448 миллиона дал, слабоалкогольной продукции - на 25,1 процента,, до 215,9 тысяч дал. Изготовление ликеро-водочных напитков также снизился на 6,9 процентов, до 3,809 миллиона дал, виноградного вина - на 12,1 процентов до 7,35 миллиона дал, а виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 51,6 процент, до 10,2 тысячи дал. Эксперты утонили, что одновременно с этими процессами производство виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом увеличилось на 41,8 процентов и составило 6,5 тысячи дал.

В России пиво подорожало на 15% за год.

Фото: pxhere.com