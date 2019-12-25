В России в 2021 году может быть установлен рекорд по вводу жилья

Владимир Путин оценил объемы строительства по Москве.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в 2021 году может быть установлен рекорд по вводу жилья. Об этом глава государства заявил в рамках личной встречи с главой Москвы Сергеем Собяниным. Он прокомментировал доклад чиновника о том, что в текущем году регион создаст большое количество жилья. Политик уверен, что сейчас по стране в целом экономика страны восстановилась.

У нас в целом по стране может быть рекорд. Мы с вами хорошо знаем, что когда растут объемы жилищного строительства, сразу возникают и другие вопросы. Я это очень хорошо помню еще по периоду своей работы в Петербурге. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил, что пандемийный кризис серьезно не повлиял на планы по развитию российской столицы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В частности, продолжается программа по реновации и расселения граждан. Сергей Собянин заметил, что программы в регионе "абсолютно не подорваны". Президент считает, что с появлением нового жилья в городе может возникнуть проблема, связанная с социальной и транспортной инфраструктурой. Он призвал чиновника уделить внимание этим направлениям. В частности, речь идет о работе над Большим кольцом метро и пересадочными узлами.

Путин: электробусы в Москве очень важны с точки зрения экологии.

Фото: Kremlin.ru