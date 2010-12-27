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В России в 2019 году выявили более 100 несанкционированных летних лагерей
Сегодня, 14:10
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lesjasap

В России в 2019 году выявили более 100 несанкционированных летних лагерей

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Заведения закрыли усилиями региональных прокуроров.

В России в 2019 году выявили более 100 незаконных детских лагерей. Шесть объектов обнаружено в Красноярском крае, еще 10 - в Хабаровском. Об этом рассказали представители Генпрокуратуры России во время селекторного совещания по итогам летнего сезона. 

Эта цифра ежегодно остается на том же уровне, ранее их было 140, в этом - 100

прокомментировала ситуацию прокурор управления по надзору за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних Екатерина Кривонос

Спикер заметила, что деятельность нелегальных детских учреждений удалось прекратить благодаря искам прокуроров.Женщина добавила, что регулярное открытие подобных учреждений говорит о том, что региональный контроль за ситуацией в сфере оздоровления детей ослаблен.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге впервые в России пройдет неделя Международной осведомленности о дислексии.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: детские лагеря, отдых, туризм
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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