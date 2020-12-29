Дистанционно теперь можно купить только устройства для потребления продукции, содержащей никотин.

В России ужесточили правила продажи табака — теперь запрещена дистанционная продажа кальянов и никотиносодержащей продукции. Среди неё, например, только стики. С заявлением выступил вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International в РФ Сергей Слипченко, пишет "360".

С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International в РФ

Он подчеркнул, что дистанционно теперь можно купить только устройства для потребления продукции, содержащей никотин.

Соответствующие поправки Госдума приняла в июле 2020 года.

Ранее полиция раскрыла серию краж дорогого алкоголя и табака в магазинах Ленобласти.

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