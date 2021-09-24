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В России уже начался сезон гриппа

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Она отметила необходимость вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1" заявила, что в России уже начался сезон гриппа. Первые случаи заражения, по ее словам, выявили в конце июля.

Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в РФ.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора 

Попова отметила необходимость вакцинации, чтобы одновременно не заразиться коронавирусом и гриппом.

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Видео: YouTube / Россия 24

Теги: анна попова, сезон гриппа
Категории: Новости России, Лента новостей,

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