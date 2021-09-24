Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1" заявила, что в России уже начался сезон гриппа. Первые случаи заражения, по ее словам, выявили в конце июля.
Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в РФ.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Попова отметила необходимость вакцинации, чтобы одновременно не заразиться коронавирусом и гриппом.
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