Она отметила необходимость вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1" заявила, что в России уже начался сезон гриппа. Первые случаи заражения, по ее словам, выявили в конце июля.

Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в РФ. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова отметила необходимость вакцинации, чтобы одновременно не заразиться коронавирусом и гриппом.

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