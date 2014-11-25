Голикова: средний размер страховой пенсии в 2022 году составит 18 тыс. 521 рубль

Будут на 5,8% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты для некоторых категорий граждан.

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ заявила, что в 2022 году средний размер страховой пенсии по старости в стране составит 18 тыс. 521 рубль.

Голикова подчеркнула, что с 1 февраля 2022 года ряду категорий граждан ежемесячные выплаты проиндексируют на 5,8%. При этом в 2023 и 2024 годах выплаты увеличатся на 4%. Это коснется примерно 14,5 млн россиян, сказала вице-премьер.

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Видео: Правительство России