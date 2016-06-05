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В Ленобласти хотят пересмотреть размер страховой пенсии
Сегодня, 12:35
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В Ленобласти хотят пересмотреть размер страховой пенсии

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Соответствующую инициативу направят в Госдуму.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области хотят внести в Госдуму инициативу о пересмотре страховой пенсии с 1 января 2023 года, а также размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) работающим пенсионерам.

В документе также предложат возобновить индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировку размера страховой пенсии работающим пенсионерам, которые были приостановлены в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях".

Фото: Pxhere.com

Теги: госдума, ленобласть, страховая пенсия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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