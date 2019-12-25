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В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося убить человека на карьере
Сегодня, 15:05
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В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося убить человека на карьере

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В полиции возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В пятницу, 24 сентября, по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на убийство во Фрунзенском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ленобласти. 

В ночь на 23 сентября на углу улиц Димитрова и Бухарестской у карьера в тяжелом состоянии нашли 41-летнего мужчину с ножевыми ранениями. В полиции установили, что на пострадавшего напал неизвестный у дома №29 на улице Димитрова, возбуждено уголовное дело. 

В тот же день по подозрению в совершении преступления на проспекте Славы задержали 29-летнего мужчину. Расследование продолжается. Пока причины конфликта неизвестны.

Ранее мы писали, что водитель въехал в железнодорожный мост на Бухарестской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение, ножевое ранение, петербург
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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