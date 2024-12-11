В Госдуме напомнили сроки получения проиндексированной страховой пенсии

Екатерина Стенякина раскрыла информацию о том, когда стоит ожидать выплаты от государства.

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала о том, как и когда россияне могут получить страховые пенсии в 2025 году. Проиндексированные на 9,5 процентов социальные выплаты поступят до 25 февраля. В среднем сумма выплаты от государства составит 24 059 рублей. В беседе с журналистами новостного агенства ТАСС парламентарий указала, что те граждане, которым выдают пенсию на дому, получат ее в период с 3 по 25 февраля. Политик напомнила, что в сумму войдет как увеличенная до уровня фактической инфляции выплата за февраль, так и доиндексация за январь текущего года. Россиянам, получающим пенсию на банковскую карту, ее уже начали начислять с 1 февраля.

У каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ. Екатерина Стенякина, депутат

Напомним, что с января 2025 года пенсии для работающих и неработающих пенсионеров в России были проиндексированы на 7,3 процента. Глава государства Владимир Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют еще на 9,5 процентов задним числом уже с 1 января. Дополнительно на текущий год расширен список выплат, которые увеличиваются на уровень фактической инфляции. В указанный перечень попали в том числе выплаты по уходу за детьми с инвалидностью.

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Фото: Piter.tv