В России увеличилось число долларовых миллиардеров

За год оно стало больше почти в 1,5 раза.

В понедельник, 21 октября, было опубликовано исследование банка Credit Suisse, посвященное благосостоянию населения мира. Всего за прошедший год по июль 2019 года оно увеличилось на 2,6% превысило 360,6 триллиона долларов. Непосредственно в России к моменту составления отчета проживало 3,12 тысячи человек с капиталом, который можно оценивать как сверхкрупный.

Всего в стране насчитвается 110 совершеннолетних долларовых миллиардеров. По данным аналитиков, за прошлый год эта цифра составила 74 человека. Так произошло повышение почти в 1,5 раза.

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Видео: YouTube / Amazing Technology