Игорь Рыбаков объяснил зачем сбросил деньги на зрителей Synergy Global Forum

Бизнесмен выступил на сцене "Газпром-Арены".

В субботу, 5 октября, в Петербурге завершился Synergy Global Forum, на котором состоялось выступление предпринимателя Игоря Рыбакова. Итоговый спич бизнесмена сопровождался нестандартным ходом – под конец с крыши "Газпром-арены" на зрителей полетели долларовые купюры. Мы пообщались с бизнесменом и выяснили, зачем он решил так поступить.

Помимо элемента шоу, данный ход имел и символический характер. Бизнесмен признался, что в детстве отец подарил ему подписанный доллар и дал совет его преумножить и передать другим людям. Именно это он и сделал во время своего выступления. Купюры Рыбаков назвал "билетами", которые должны сподвигнуть людей осмелиться сделать следующий шаг к воплощению своих целей.

Напомним, что Synergy Global Forum проходил в Петербург с 4 по 5 октября. На мероприятия прошли выступления многих знаменитых людей, которые рассказывали историю своего успеха. В их числе также был знаменитый актер, бодибилдер и бизнесмен Арнольд Шварценеггер.

Видео: организаторы Synergy Global Forum