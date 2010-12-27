СМИ: Шварценеггер прочитал свою старую речь на Synergy Global Forum

Лекцию Железного Арни можно найти в открытом доступе.

В субботу, 5 октября, в Петербурге проходит второй день Synergy Global Forum, одним из гостей которого стал знаменитый актер и предприниматель Арнольд Шварценеггер. Свою лекцию "Мистер Вселенная" посвятил мотивационной речи о том, как добиться успеха, однако "Фонтанка" заметила одну особенность ­– диктор полностью повторил свою речь с другого бизнес-форума.

СМИ отмечает, что за билеты на мероприятие организаторы просили от 5 тысяч до полмиллиона рублей. Петербуржцам обещали уникальные выступления богатых и знаменитых людей, которые мотивируют на успех.

Шварцнегер действительно выступил перед собравшимся и дал им несколько советов. Он рекомендовал ставить перед собой высокие цели и спать не более шести часов в день, а остальное время тратить на их достижение. Железный Арни также рассказал о свое детстве, переезде в США и работе в бизнесе. Журналисты обратили внимание, что подобный спич актер уже произносил во время своего выступления на Nordic Business Forum в 2014 году. Найти лекцию знаменитости можно в открытом доступе.

Перед своей речью на форуме Шварцнегер пообщался с журналистами и рассказал о своем впечатлении от России. Немалая доля комплиментов от "Мистера Вселенная" досталась русским женщинам. Он также поделился своими впечатлениями от "Газпром-Арены".

Фото: @gazprom_arena/Twitter