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Арнольд Шварценеггер рассказал, что думает о "Газпром Арене"
Сегодня, 16:37
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IRINA_CHALKINA

Арнольд Шварценеггер рассказал, что думает о "Газпром Арене"

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Петербургский стадион впечатлил актера.

Американский культурист, предприниматель и актер Арнольд Шварценеггер поделился впечатлениями от бизнес-форума Synergy Global Forum. Соответствующая информация опубликована на официальной странице "Газпром арены" в Twitter.

Мероприятие проходит на "Газпром Арене". Петербургский стадион впечатлил актера.

Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время — очень эффективный

заявил он

Ранее всемирно известный голливудский актер и культурист взял обзорную экскурсию по Петербургу и за час посетил главные достопримечательности города.

Напомним, что Synergy Global Forum будет идти до 5 октября. На второй день бизнес-форума на сцену выйдет Хабиб Нурмагомедов. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы делятся в Instagram впечатлениями от выступления Шварценеггера.

Фото:@gazprom_arena/Twitter

Теги: арнольд шварценеггер, газпром арена, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Культура,

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