Арнольд Шварценеггер рассказал, что думает о "Газпром Арене"

Петербургский стадион впечатлил актера.

Американский культурист, предприниматель и актер Арнольд Шварценеггер поделился впечатлениями от бизнес-форума Synergy Global Forum. Соответствующая информация опубликована на официальной странице "Газпром арены" в Twitter.

Мероприятие проходит на "Газпром Арене". Петербургский стадион впечатлил актера.

Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время — очень эффективный заявил он

Ранее всемирно известный голливудский актер и культурист взял обзорную экскурсию по Петербургу и за час посетил главные достопримечательности города.

Напомним, что Synergy Global Forum будет идти до 5 октября. На второй день бизнес-форума на сцену выйдет Хабиб Нурмагомедов.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы делятся в Instagram впечатлениями от выступления Шварценеггера.

Фото:@gazprom_arena/Twitter