Петербуржцы делятся в Instagram впечатлениями от выступления Шварценеггера

На кадрах видно, что большая часть зала пустует.

В пятницу, 4 октября, в Петербурге начался Synergy Global Forum. Мероприятие проходит на "Газпром Арене". Петербуржцы делятся в Instagram впечатлениями от выступления главного хедлайнера мероприятия Арнольда Шварценеггера. Он читает лекцию о своем первом миллионе в 30 лет. Сейчас на счету актера более 300 млн долларов.

Несмотря на мировую известность хедлайнера большая часть зала пустует. Соответствующие выводы можно сделать, взглянув на фото посетителей форума. Также петербуржцы рассказывают, что на всех посетителей не хватило наушников.

За синхронку заплатили, но не получили. Говорят, что закончились наушники. Народ негодует пишет посетитель фарума

Посетители форум отметили, что выступление Шварценеггера перенесли на утро без объяснения причин.



Стоит отметить, что из-за форума центр Петербурга скован в страшных пробках. По прогнозам экспертов, вечером ожидают 8-балльные заторы.

Напомним, что Synergy Global Forum будет идти до 5 октября. На второй день бизнес-форума на сцену выйдет Хабиб Нурмагомедов.

Ранее мы сообщали о том, что Шварценеггер посетил обзорную экскурсию по Петербургу.

Фото и видео:Евсеева Наталья /Instagram, marina.v.zubkova/Instagram