В России будет увеличен минимальный размер оплаты труда

Правительство будет осуществлять тщательный контроль за нарушениями в субъектах РФ.

с 1 января 2021 года увеличат минимальный размер оплаты труда, сообщил 20 мая глава Минтруда Максим Топилин на всероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Топилин заявил, что решение было принято в связи с пересмотром потребительской корзины. Он отметил, что корзина будет пересмотрена в большую сторону. Повышение стандартов минимальной заработной платы будет проходить и дальше.

Правительство будет осуществлять контроль за субъектами России в данном направлении. В конце 2018 прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11 310 рублей, для пенсионеров – 8615 рублей, а для детей – 10 302 рубля.

Ранее Piter.tv писал, что доходы россиян продолжат сокращаться в 2019 году.

Видео: Piter.tv