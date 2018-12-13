Счетная палата: доходы россиян продолжат сокращаться в 2019 году

Инфляция в марте ускорилась до 5,3%.

Счетная палата оценила возможность роста реальных доходов россиян в 2019 году. Согласно итогам прошлого года, в ведомстве заявили, что рост будет маловероятным.

В аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета РФ за январь-март 2019 года говорится, что также не получится снизить и уровень бедности в России. Отмечается, что денежные доходы населения продолжают сокращаться на фоне роста промышленного производства и торговли. Инфляция в марте ускорилась до 5,3%.

По прогнозам Минэкономразвития РФ доходы граждан вырастут в начале 2019 года. В период с 2019 по 2022 год рост составит 1,8%.

Видео: Piter.tv