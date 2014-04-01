Марат Хуснуллин объяснил необходимость убыстрения регистрации земельных участков.

В России ускорят оформление прав на дачные участки. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга поделился российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Он заметил, что работой по более быстрой регистрации земельных участков занимаются сотрудники Росреестра. Постановление кабмина поможет специалистам ускорит индивидуальное жилищное строительство. Хуснуллин подчеркнул, что перед проектом "ДОМ.РФ" поставлена задача увеличить кредитование в рамках индивидуального жилищного строительства.

Развитие индивидуального жилищного строительства для нашей страны – это приоритет. Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Напомним, что в прошлом году было введено рекордное количество индивидуальной недвижимости. Этот показатель составил порядка 40 млн квадратных метров.

Хуснуллин: первый квартал 2022 года стал рекордным по объемам ввода жилья.

Фото и видео: Правительство России