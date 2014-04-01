Хуснуллин: первый квартал 2022 года стал рекордным по объемам ввода жилья

За начало 2022 года в РФ построено 24 млн кв.м. жилья.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что первый квартал 2022 года стал рекордным по объемам ввода жилья. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга поделился чиновник по завершению заседания кабинета министров. Эксперт рассказал, что с начала текущего года в эксплуатацию уже выведено порядка 24 млн квадратных метров. Данный показатель стал для государства рекордным. По мнению спикера, добиться такого прогресса помогли набранные ранее высокие темпы роста строительства.



По мнению Хуснуллина, сделать работу по данному экономическому направлению эффективной кабмину помогают государственные ипотечные программы. Они поддерживают и обеспечивают денежными средствами уже начатые строительные проекты. Льготные займы также помогают гражданам улучшать свои жилищные условия, несмотря на высокую инфляцию.

Чиновник добавил, что в 2022 году на новые льготные ипотечные кредиты правительством будет выделено около 70–80 млрд рублей. Еще 220–240 млрд рублей власти страны потратят на поддержку выданных ранее ипотечных займов. По ним сохранится прежняя ставка.

Хуснуллин: ипотечных кредитов выдано больше, чем в прошлом году.

Фото и видео: Правительство России