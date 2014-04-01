Хуснуллин: ипотечных кредитов выдано больше, чем в прошлом году

Вице-премьер РФ рассказал об антикризисных мерах для строительной сферы.

Ипотечных кредитов выдано больше, чем в прошлом году. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в правительстве сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник отметил рост востребованности данной программы. Он заметил прессе, что граждане страны активно вкладывают денежные средства в недвижимость. При этом они используют доступные государственные льготные программы.

До конца года, считаем, что если будет не хватать этих мер, значит, будем их докручивать. Марат Хуснуллин, премьер-министр РФ

В качестве новых правительственных мер профильное ведомство рассматривает как расширение льготных ипотечных программ на различные экономические отрасли, так и изменение лимитов по сумме выдаваемой ипотеки. Ради поддержки ликвидности на внутреннем российском рынке недвижимости кабмином принято решение по росту лимита в рамках программы льготной ипотеки до 12 млн рублей для столичных регионов, до 6 млн рублей – для всех остальных субъектов РФ.

С 1 апреля правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Фото и видео: Правительство России