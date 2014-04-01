С 1 апреля правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Кабмин считает, что бизнес справится с трудностями за полгода.

Российское правительство с 1 апреля вводит мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Такое заявление в рамках заседания кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник считает, что данное постановление поможет бизнесменам справиться с текущими санкционными трудностями за шесть месяцев.

С завтрашнего дня правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода. И коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению премьера, за полгода предприниматели смогут наладить свои дела и найти новые источники для дохода. Кабинет сделает исключение только для должников, которые являются застройщиками многоквартирных домов или недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве, которая попала в реестр проблемных объектов.

Мишустин призвал ускорить ввод в эксплуатацию социальных объектов.

Фото и видео: Правительство России