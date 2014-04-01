Мишустин призвал ускорить ввод в эксплуатацию социальных объектов

Глава кабмина РФ рассказал о реализации адресной инвестиционной и целевых программ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал ускорить по стране ввод в эксплуатацию социальных объектов по федеральным целевым программам. Такое заявление премьер-министр сделал в рамках заседания с кабинетом министров от 31 марта. Чиновники обсудили реализацию государственных целевых и адресной инвестиционной программ. Ранее на эти задачи было направлено более 1,1 трлн рублей из бюджета страны.

Принять необходимые организационные решения, чтобы в текущем году ввести в эксплуатацию все объекты. Речь идет о медицинских учреждениях, спортивных комплексах, автомобильных дорогах и другой инфраструктуре. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин напомнил коллегам о том, что по 11 целевым программам повысился уровень достижения ключевых индикаторов. Специалисты добились укрепления финансовой дисциплины. На 40% выросло софинансирование из региональных и местных бюджетов, а внебюджетных источников. Кабмин продолжает реализовывать адресную инвестиционную программу несмотря на подорожание некоторых строительных материалов, а также корректировку проектной документации и продолжение пандемии ковида.

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Фото и видео: Правительство России