Кабмин направит на капитальный ремонт домов Крыма дополнительные средства.

Российское правительство поможет восстановить города Крыма, пострадавшие от наводнения. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник напомнил о стихийных бедствиях, зафиксированных в регионе летом прошлого года. Непогода причинила местной инфраструктуре материальный ущерб в ряде населенных пунктов. Многим зданиям и объектам требуется капитальный ремонт.

Эти средства помогут улучшить условия жизни тысячам людей в городских округах Ялта и Керчь, Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На данные задачи кабмин России дополнительно направит полуострову более 1,5 млрд рублей. Также на прошлой неделе власти страны Крыму выделили более 520 млн рублей на восстановление поврежденных автомобильных дорог.

Фонд развития промышленности получит дополнительные средства на поддержку импортозамещения.





Фото и видео: Правительство России