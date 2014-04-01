Фонд развития промышленности получит дополнительные средства на поддержку импортозамещения

Кабмин выделит ФРП еще 20 млрд рублей.

Фонд развития промышленности получит дополнительные средства на поддержку предприятий. Соответствующее заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании с кабинетом министров. Чиновник объяснил, что власти страны продолжат принимать все необходимые антикризисные меры для расширения импортозамещения. В частности, ФРП получит около 20 млрд рублей. Эти средства уйдут на предоставление отечественным предприятиям льготного кредитования. Получить такой займ сможет бизнес, который занимается сферой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить иностранные аналоги.

Такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов в этой сфере по широкому спектру отраслей. Главное, чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и сохранил рабочие места. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке.

Фото и видео: Правительство Росси