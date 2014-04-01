Фонд развития промышленности получит дополнительные средства на поддержку импортозамещения

Фонд развития промышленности получит дополнительные средства на поддержку предприятий. Соответствующее заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании с кабинетом министров. Чиновник объяснил, что власти страны продолжат принимать все необходимые антикризисные меры для расширения импортозамещения. В частности, ФРП получит около 20 млрд рублей. Эти средства уйдут на предоставление отечественным предприятиям льготного кредитования. Получить такой займ сможет бизнес, который занимается сферой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить иностранные аналоги.
Такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов в этой сфере по широкому спектру отраслей. Главное, чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и сохранил рабочие места.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке.
Фото и видео: Правительство Росси
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