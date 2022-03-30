Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке

Глава кабмина рассказал о нововведениях для бизнеса и граждан в сфере ипотеки.

Глава российского правительства Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Такой информацией чиновник поделился на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам повышения устойчивости экономической системы в условиях западного санкционного давления.

Одной из тем совещания стали вопросы, касающиеся ипотечных программ. В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник считает, что данная мера позволяет государству поддержать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, а также помогает развитию строительного бизнеса, который в настоящий момент имеет позитивную динамику. Мишустин призвал коллег сохранить и далее "такой вектор".

С 1 апреля на три месяца увеличивается предельная сумма кредита, который россияне смогут получить по льготной программе ипотеки. Для четырех регионов - столицы Московской и Ленинградской областей, Петербурга лимит составит 12 млн рублей, а для остальных субъектов России - 6 млн рублей. Ставки останутся на прежнем уровне: 6% по семейной ипотеке, 3% по сельской ипотеке и 2% по дальневосточной ипотеке.

Правительство расширит поддержку бизнеса, работающего с госзакупками.

Фото и видео: Правительство России