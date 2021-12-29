В России упростят процесс ликвидации закрытого бизнеса

Для этого будет достаточно одного заявления.

Минэкономразвития обсуждает поправки в закон о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Поправки помогут ускорить и упростить процесс ликвидации закрытого бизнеса. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Данная инициатива затрагивает малый и средний бизнес. Если будет исполнен ряд условия, то необходимо будет одно заявление о прекращении деятельности. В связи с этим ФНС проведет необходимые процедуры, в частности, проверит задолженности бизнеса, судебные запреты и так далее. Все эти действия должны занять у ведомства не более пяти дней.

Для того, чтобы воспользоваться упрощенной процедурой, необходимо выполнить семь условий. Он должен быть включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не являться плательщиком НДС или освобождаться от него, не иметь долгов перед кредиторами, а также перед сотрудниками, не должно быть долгов и по уплате обязательных платежей. Есть еще ряд условий.

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