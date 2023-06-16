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В России упростят открытие банковского счета для иностранных компаний

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Глава РФ рассказал о предложениях по работе с зарубежными предприятиями

На территории России власти существенно упростят открытие банковского счета для иностранных компаний. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава государства Владимир Путин.

Предельно упростим открытие в России банковского счета для иностранных компаний. В таком случае даже не понадобится личное присутствие, конечно же, при соблюдении всех требований так называемого антиотмывочного законодательства.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: к 2025 году планируют удвоить объем перевозок по маршруту "Север-Юг".

Фото и  видео: ПМЭФ-2023

Теги: банковская система, банковский счет, владимир путин, иностранные компании
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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