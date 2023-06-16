В России упростят открытие банковского счета для иностранных компаний

Глава РФ рассказал о предложениях по работе с зарубежными предприятиями

На территории России власти существенно упростят открытие банковского счета для иностранных компаний. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава государства Владимир Путин.

Предельно упростим открытие в России банковского счета для иностранных компаний. В таком случае даже не понадобится личное присутствие, конечно же, при соблюдении всех требований так называемого антиотмывочного законодательства. Владимир Путин, президент РФ

Путин: к 2025 году планируют удвоить объем перевозок по маршруту "Север-Юг".

Фото и видео: ПМЭФ-2023