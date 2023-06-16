Путин: к 2025 году планируют удвоить объем перевозок по маршруту "Север-Юг"

Глава РФ рассказал о сфере дорожного строительства.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что объем перевозок грузов по МТК "Север-Юг" к 2025 году планируется удвоить, а к 2030 году – утроить. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что в мае 2023 года удалось достичь соглашения с иранскими властями по строительству недостающего железнодорожного участка коридора "Север-Юг".

Особое внимание будем уделять коридору "Север-Юг". Планируем к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту.... Владимир Путин, президент РФ

Путин: под многими иностранными брендами продают товары, сделанные в России.

Фото и видео: ПМЭФ-2023