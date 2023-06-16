Путин: под многими иностранными брендами продают товары, сделанные в России

Глава России рассказал,что прибыль от брендов останется в стране.

Под многими иностранными брендами на территории России предлагают продукцию, которая производится внутри страны, поэтому ее выпуск не прекратится и после ухода с внутреннего рынка зарубежных компаний. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава государства Владимир Путин. Политик добавил, что поменяется только логотип, но прибыль от бизнеса останется в нашей стране.

Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами, так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится. Владимир Путин, президент РФ

Россия никогда никого не выгоняла с рынка, заявил Путин.

Фото и видео: ПМЭФ-2023