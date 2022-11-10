Россия никогда никого не выгоняла с рынка, заявил Путин

Глава РФ оценил уход компаний с российского рынка.

Россия никогда никого не выгоняла с российского внутреннего рынка, у каждого иностранного предпринимателя было право выбора. Такое мнение в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году высказал глава государства Владимир Путин.

Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнёрах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнёров было право выбора. Владимир Путин, президент РФ

В России из черты бедности в 2022 году вышли 1,7 миллиона человек.

Фото и видео: ПМЭФ-2023