В России из черты бедности в 2022 году вышли 1,7 миллиона человек

Глава РФ рассказал о повышении качества жизни.

Из-за черты бедности на территории России в прошлом году вышли 1,7 миллиона человек. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году сделал глава государства Владимир Путин. Политик пояснил участникам мероприятия, что финансовые возможности страны позволили властям продолжать уверенный курс для обеспечения социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства.

Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан, и если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, так вот их доходы за год выросли примерно на 30%. В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил о том, каждый процент имеет значение в этой сфере. Он добавил, что в практическом измерении эти цифры могут показаться незначимыми, однако речь идет о "положиельной тенденции". Владимир Путин заметил, что доходы людей, которым только-только удалось преодолеть черту бедности, все еще слишком низкие.

Фото и видео: ПМЭФ-2023