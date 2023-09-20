В России упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Михаил Мишустин рассказал, что заявление больше не надо будет подавать лично.

Российские военнослужащие смогут получить удостоверение ветерана боевых действий без личной подачи заявления. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании координационного совета при кабинете министров сделал председатель Михаил Мишустин. Он открыл мероприятие, посвященное обеспечению потребностей Вооруженных сил страны на специальной военной операции. По мнению чиновника, данное решение со стороны властей позволит гражданам получать льготы более оперативно.

Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий.

Фото и видео: Правительство России