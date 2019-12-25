Врачи разместили имена погибших коллег в сети.

В России умерло более 70 медиков, заразившихся COVID-19. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам Брико, российские медики опубликовали в сети фамилии коллег, которые погибли при пандемии новой коронавирусной инфекции. Он добавил, что число заразившихся медицинских сотрудников в РФ постоянно растёт, а очагами заражения COVID-19 становятся именно больницы или поликлиники.

Например, в Мариинской больнице вирус диагностирован у 50 работников.

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