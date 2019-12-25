Павильоны на ВДНХ могут отдать под госпитали для лечения коронавируса. Такое решение обсуждают московские власти, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, которые близки к правительству столицы.
По их информации, сейчас власти рассматривают варианты отдать под госпитали комплекс "Москва" и автоцентр с таким же названием на Каширском шоссе. Также обсуждается вариант размещения госпиталей на ВДНХ.
Ранее Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков старших курсов на практику.
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