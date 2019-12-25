Сейчас власти рассматривают варианты отдать под госпитали комплекс "Москва".

Павильоны на ВДНХ могут отдать под госпитали для лечения коронавируса. Такое решение обсуждают московские власти, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, которые близки к правительству столицы.

По их информации, сейчас власти рассматривают варианты отдать под госпитали комплекс "Москва" и автоцентр с таким же названием на Каширском шоссе. Также обсуждается вариант размещения госпиталей на ВДНХ.

Ранее Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков старших курсов на практику.