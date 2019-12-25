Он отметил, что студентам старших курсов хватает знаний и мотивации.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков старших курсов на практику. Аналогичное поручение он дал Министерству науки и высшего образования.

К началу следующей недели должен быть готов приказ о направлении на профессиональную практику студентов четвёртых и пятых курсов медицинских Высших учебных заведений. По его словам, свободных кадров сейчас нет, а перевозить их из одного региона в другой, посчитал градоначальник, бессмысленно.

Собянин отметил, что студентам старших курсов хватает знаний и мотивации.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что многие студенты-медики сейчас трудятся в больницах на волонтёрских началах и перевести их на практику не составит труда.

Премьер-министр России Михаил Мишустин добавил, что на следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с главами регионов. Одна из тем — готовность больниц.

Ранее Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за пандемии.